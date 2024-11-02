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وقالت المجلة إنّ تكلفة الأسلحة المدعومة من الولايات المتحدة لإسرائيل والعمليات العسكرية ذات الصلة في المنطقة بلغت 22.76 مليار دولار على الأقل منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، وذلك وفقاً لتقرير جديد لمشروع تكاليف الحرب في مؤسسة "براون".كذلك، أوضحت المجلة أنّ التكاليف البشرية للحربين في قطاع غزّة ولبنان مفجعة للغاية، وهذه الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب هي العواقب الأكثر تدميراً للصراعات، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إنهاء عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى "إسرائيل" التي تُغذّي الحرب.وأشارت "ناشيونال انترست" إلى أنّ هناك فئة أخرى من التكاليف لم تحظ بقدر من الاهتمام، وهي المليارات من دولارات الضرائب الأميركية التي تدعم المجهود الحربي الإسرائيلي والحشد الأميركي المستمر للقوات والسفن والطائرات في المنطقة.ويأتي كل هذا بالإضافة إلى تكاليف تُقدّر بمليارات الدولارات لنشر نحو 40 ألف جندي أميركي في المنطقة، وتمركز الأسطول السابع في البحرين، وصيانة القواعد الجوية الرئيسية في قطر والإمارات.وأشار التقرير إلى أنّ ما يزيد على 22 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة على عمليات نقل الأسلحة والعمليات العسكرية منذ بداية الحرب، وهو مبلغ ضئيل نسبياً مقارنةً بإجمالي ميزانية "البنتاغون" التي تتجه إلى الارتفاع نحو تريليون دولار سنوياً، ولكنّه مبلغ ضخم مقارنةً بالاحتياجات العاجلة الأخرى.