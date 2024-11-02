رسالة من نصرالله تُنشر لأول مرّة.. إليكم ما جاء فيها

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرسالة كتبها الأمين العام السّابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله متوجهاً بها إلى عائلة القيادي في قوة "الرضوان" الشهيد محمد أحمد رضا الذي قضى مع قادة آخرين بغارة إسرائيلية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وجاء في الصورة التالي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. دعائي للعزيزين أحمد وأميمة وأولادهما بالتوفيق لكل خير وسعادة وعافية في الدين والدنيا والآخرة".

بدورها، روت شقيقة رضا قصة الرسالة، فقالت إن الأخير نقل ما كتبه نصرالله إلى والدته وذلك قبل أيام قليلة من إستهدافه في ساحة حسن كامل الصباح في النبطية مطلع العام الجاري.

وأشارت رضا إلى أن نصرالله كتب هذه الرسالة خلال اجتماع حضره رضا، مشيرة إلى أن الأخير طلب من "أمين عام الحزب" أن يكتب شيئاً لـ"والديه" على ورقة بيضاء، قائلاً له: "خطّ لوالديّ شيئاً أيها العزيز".