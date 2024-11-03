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لبنان

هل سيشمل القرار 1701 منطقة البقاع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2024 | 02:15
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قالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إن أي تسوية بشأن جبهة لبنان مع إسرائيل، ستشمل كافة المناطق التي ستشهد نزاعاً مسلحاً داخل لبنان، مشيرة إلى أن منطقة البقاع التي تعتبر منطلقاً لطائرات مسيّرة يطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل، ستكون ضمن تسوية التهدئة لكن لن تكون خاضعة لمضمون القرار 1701، أي أنها ستكون خارج هذا القرار الذي يصل إطار تنفيذه إلى حدود منطقة شمال الليطاني.
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وخلال شهر آب الماضي، أعلن الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله أن الحزب أطلق طائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل من البقاع، وذلك خلال عملية رده على اغتيال القيادي فؤاد شكر يوم 31 تموز الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
في المقابل، فإن "حزب الله" سيحافظ على قوته الداخلية، وإن كان هناك من انسحاب، فسيكون مرتبطاً بأمور مادية وبنى تحتية قريبة من الحدود مع إسرائيل، في حين أن الزخم الأكبر لبنية الحزب العسكرية موجودة في المناطق الخلفية التي لن ينسحب منها وبالتالي بقاء القوة على حالها بنسبة كبيرة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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