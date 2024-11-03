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لبنان

بالصور.. حريق داخل مطعم في جبل البداوي

Lebanon 24
03-11-2024 | 06:17
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شب حريق، عصر اليوم الاحد، داخل مطعم "سبيسيال" في منطقة جبل البداوي نتيجة ماس كهربائي، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



 والعمل جاري على محاولة اخماده من قبل المواطنين بإنتظار فرق الدفاع المدني.
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