بالصور.. حريق داخل مطعم في جبل البداوي

شب حريق، عصر اليوم الاحد، داخل مطعم "سبيسيال" في منطقة جبل البداوي نتيجة ماس كهربائي، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".







والعمل جاري على محاولة اخماده من قبل المواطنين بإنتظار فرق الدفاع المدني.

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