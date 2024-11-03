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لبنان

سلسلة عمليات عسكرية جديدة.. "حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية!

Lebanon 24
03-11-2024 | 10:16
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نفذ حزب الله بعد ظهر اليوم الأحد سلسلة عمليات جديدة استهدف خلالها تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي.

وفي تفاصيل العمليات، استهدف الحزب عند الساعة 12:00 تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في خلة البردوشة قرب المنارة، وذلك بصلية صاروخية. كما استهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بنفس التوقيت، مستخدماً صليات صاروخية.
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وعند الساعة 12:30، استهدف حزب الله تجمعاً آخر لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي، تلاه قصف مستعمرة نطوفا نيمرا عند الساعة 01:30 بصلية صاروخية.

في وقت لاحق، عند الساعة 03:05، استهدف الحزب دبابة من نوع ميركافا عند بوابة المطلة، بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

واستمر القصف، حيث استهدف الحزب تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة مرتين، الأولى عند الساعة 03:45 والثانية عند الساعة 03:55، مستخدماً صليات صاروخية.


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