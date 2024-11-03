الكتلة الوطنية: عملية البترون تثبت ان البلاد مكشوفة أمام الآلة العسكرية الاسرائيلية

Advertisement

رأت "الكتلة الوطنية" في بيان أن "عمليّة الانزال والخطف التي حصلت في البترون تشكل تطوّرًا خطيرًا في شكل الحرب الاسرائيليّة على لبنان".وأكدت ان "هذه العملية تُثبتُ أنّ البلاد مكشوفة تمامًا أمام الآلة العسكريّة الاسرائيليّة وأجهزتها الأمنيّة، بعد فشل كلّ من ادّعى الدفاع والرّدع، في حماية لبنان واللبنانيّين".ودانت الكتلة "الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها الجيش اللبناني من قِبل مَن عَمِل جاهدًا وعلى مدى سنوات، على إضعاف كلّ المؤسّسات الرسميّة".وختمت بيانها: "على الدولة اللبنانيّة استرجاع المبادرة وممارسة واجباتها في حماية كل اللبنانيّين وتفعيل مؤسّساتها الرسميّة ودعمها، وكشف ملابسات عمليّة البترون، لأنّ الاستمرار في مصادرة قرارها السيادي وصلاحيّتها في إدارة المفاوضات للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار، سيُعرّض البلاد إلى مزيد من المآسي التي لم يعد باستطاعة أحد تحمّلها".