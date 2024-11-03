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لبنان

غارة اسرائيلية على منزل في سحمر

Lebanon 24
03-11-2024 | 13:16
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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في بلدة سحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى تدميره بالكامل، من دون الافادة عن وقوع اصابات حتى اللحظة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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