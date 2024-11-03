غارة اسرائيلية على منزل في سحمر

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في بلدة سحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى تدميره بالكامل، من دون الافادة عن وقوع اصابات حتى اللحظة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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