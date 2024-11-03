Advertisement

لبنان

بري يوضح: هذا الكلام غير صحيح مطلقاً

Lebanon 24
03-11-2024 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1272775-638662626323979356.jpg
Doc-P-1272775-638662626323979356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما صدر في صحيفة "الواشنطن بوست" غير صحيح مطلقاً، بل في معرض السؤال هل إيران تموّل حزب الله؟ أجاب دولته: هذا أمر معلوم وأنتم تدعمون إسرائيل.  لذا اقتضى التوضيح.
Advertisement
 
وقال بري، اليوم الأحد لـ"واشنطن بوست": "أريد وقف إطلاق النار أمس واليوم وغدًا".
 
وكانت قد نشرت الصحيفة مقالًا طويلًا شرحت من خلاله الحرب القائمة حاليًا بين حزب الله وإسرائيل، وتضمّن المقال أحاديث مع العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين ومنهم النائب جبران باسيل، الذي رأى أنَّ الكثير من اللبنانيين سعداء بكسر حق النقض الذي يتمتع به حزب الله لكننا نعتقد أن تنوع الطوائف في لبنان مقدس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:51 | 2024-11-03
15:47 | 2024-11-03
15:01 | 2024-11-03
15:00 | 2024-11-03
15:00 | 2024-11-03
15:00 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24