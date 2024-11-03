مسؤول أممي: أوامر الإخلاء بلبنان مخالفة للقانون الدولي!

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أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن أوامر الإخلاء والتهجير تُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.وأوضح في حديث لـ"الجزيرة" أن النازحين لا يعرفون إلى أين يذهبون عند صدور هذه الأوامر، مما يزيد من معاناتهم.وأشار المنسق إلى أن عددًا كبيرًا من النازحين لا يتواجدون في أماكن إيواء رسمية، مما يصعب متابعة أحوالهم. ولفت إلى اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا توقعاته بتأثر النازحين بشدة في هذه الظروف، مُناشدًا المجتمع الدولي بتوفير احتياجاتهم الأساسية.كما أكد أنه لا توجد بيانات ملموسة حول الوضع، لكنه شهد تدميرًا هائلًا للقرى في الجنوب، مشيرًا إلى أن مستوى الدمار شمل مواقع تاريخية وحتى مقابر.