علي حسن خليل: فكرة نشر الجيش في الجنوب لا تؤثر على التزامنا بمقاومة الاحتلال

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اشار النائب علي حسن خليل، الى أن "الإسرائيلي سعى إلى ترميم ما جرى له في حرب عام 2006 من خلال ضرب المقاومة لكنه لن يستطيع تحقيق انتصار على الأرض"، لافتا الى ان "الإسرائيلي ضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط وأكمل مشروعه في السيطرة الكاملة على غزة وارتكاب الإبادة الجماعية".واوضح في حديث لقناة "الميادين"، أن "الجيش اللبناني موجود على الشريط الحدودي مع اسرائيل ومسؤولية الجيش أن يدافع عن مراكزه هناك، كما أن مسؤوليته توضيح مسألة الإنزال الإسرائيلي في البترون وما هو الدور الذي كان يجب أن يقوم به لمنعه".واضاف أن "فكرة نشر الجيش في الجنوب لا تؤثر على التزامنا بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومشروعنا هو أن يلعب دوره في الدفاع".