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لبنان
4 شهداء و 3 جرحى .. الحصيلة النهائية للغارة على مشغرة
Lebanon 24
03-11-2024
|
23:18
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مشغرة صباح امس أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
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