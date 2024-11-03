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لبنان

4 شهداء و 3 جرحى .. الحصيلة النهائية للغارة على مشغرة

Lebanon 24
03-11-2024 | 23:18
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مشغرة صباح امس أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
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