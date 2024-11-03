4 شهداء و 3 جرحى .. الحصيلة النهائية للغارة على مشغرة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مشغرة صباح امس أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

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