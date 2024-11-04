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لبنان

سقوط شهيدين إثر غارة على عربصاليم

Lebanon 24
04-11-2024 | 00:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة إسرائيلية إستهدفت بلدة عربصاليم.

وأشارت المعلومات إلى سقوط شهيدين في حصيلة أوليّة.
 
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