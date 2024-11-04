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لبنان

"عماد 5" رسالة ما قبل التصعيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-11-2024 | 01:30
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اعتبرت مصادر مطلعة ان نشر "حزب الله" لفيديو "عماد 5" يعني ان الحزب اراد القول لاسرائيل انها لم تستطع القضاء على قدراته العسكرية وتحديدا الصاروخية وأنه يمكنه القتال لفترة طويلة.
وبحسب المصادر فإن نشر هذا الفيديو يأتي قبل بدء مرحلة التصعيد المتوقعة من قبل الحزب تجاه الداخل الاسرائيلي والتي يرى خبراء انها ستبدأ بعد الانتخابات الاميركية.
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وترى المصادر ان"الحزب" ليس في وارد اظهار كل قدراته دفعة واحدة كما كان مقرراً او متوقعا، لكن في الوقت نفسه لن يطول الوقت قبل ان يبدأ مستوى جديد من الحرب.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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