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لبنان
بعد أيام على خطفه من قبل قوة إسرائيلية.. شقيقة عماد أمهز تعلّق (صورة)
Lebanon 24
04-11-2024
|
02:33
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لا تزال قضية خطف القبطان اللبناني عماد أمهز، من أحد الأبنية في مدينة البترون الساحلية فجر يوم الجمعة الماضي تتفاعل، فقد أكد والد الشاب الثلاثيني أن ابنه ليس له علاقات حزبية أو سياسية.
في حين أشارت شقيقته إلى أن الصليب الأحمر فقط تواصل مع العائلة إثر عملية الخطف هذه.
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ووجهت رسالة مقتضبة في تعليق على حسابها في فيسبوك أمس الأحد، كاتبة "الله يحميك ويردلنا ياك سالم يا عيوني".
كما نشرت صورة لشقيقها عماد بالبزة البحرية.
صور جوازات السفر
وكان والد الشاب، فاضل أمهز أكد أمس الأحد أن ابنه "مواطن لبناني مكافح من أجل أسرته" مشددا على أن "كل ما يروج له الجيش الإسرائيلي غير صحيح مطلقا، جملة وتفصيلا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
كما طالب بالإفراج الفوري عنه، داعيا المؤسسات الدولية الإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية، إلى زيارته والاطلاع على أوضاعه وضمان سلامته، وتابع قائلا: "من خلال تتبعنا للأخبار الإسرائيلية المعلنة والمسربة، فإن الجيش الإسرائيلي ادعى أولا أن عماد قيادي في حزب الله ثم عاد وادعى أنه عضو في بحرية الحزب، وهذا يعني أن الرواية الإسرائيلية غير متماسكة وشبيهة تماما بعملية الإنزال في بعلبك عام 2006 حيث تم اختطاف شخص اسمه حسن نصر الله في عملية إنزال، على أنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.. ثم ما لبث أن أفرج عنه".
إلى ذلك، أوضح أن "ما نُشر من صور عن جوازات سفر وبطاقات هاتفية تعود إلى ابنه هي أمور طبيعية جدا لمن يعمل في مجال البحرية المدنية".
وكان مسؤول في الجيش الإسرائيلي أعلن يوم السبت الماضي أن القوات البحرية الإسرائيلية قبضت على عميل كبير لحزب الله شمالي لبنان.
فيما لا تزال الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقق في القضية. (العربية)
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