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لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف مدينة صفد المحتلة

Lebanon 24
04-11-2024 | 03:00
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أعلنت المُقاومة الإسلاميّة في بيان أن مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الإثنين مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخيّة كبيرة.
 
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