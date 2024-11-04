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لبنان

بواسطة الكسر والخلع... توقيف عصابة في الصّويري سرق أفرادها مجوهرات من منزل في البلدة

Lebanon 24
04-11-2024 | 03:50
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 18-09-2024 وفي بلدة الصّويري، دخل مجهولون إلى منزل أحد المواطنين، بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا كميّة من المجوهرات من داخله.
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على أثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي استقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد الفاعلين. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة، توصّلت شعبة المعلومات إلى كشف هويّاتهم، وهم:

م. ف. (من مواليد عام 2007، سوري)

أ. د. (من مواليد عام ۲۰۰۹، لبناني)

أ. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۸، لبناني)

ع. ش. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)

بتاريخ 31-10- ۲۰۲٤، نفّذت دوريّات من الشّعبة مداهمة لمكان تواجدهم في بلدة الصّويري، وأوقفتهم جميعًا.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنّهم نفّذوا عمليّة سرقة المجوهرات من داخل منزل أحد المواطنين في بلدة الصّويري بواسطة الكسر والخلع، وقاموا بعدها ببيع المجوهرات المسروقة في سوريا بواسطة المدعوة (ف. أ. من مواليد عام ۱۹۹۳، سورية) التي تم توقيفها أيضًا، واعترفت بما نُسِبَ إليها.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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