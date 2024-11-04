حاصباني: الجيش هو يد الشرعية وضمانة كل اللبنانيين

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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "اكس":"الجيش هو يد الشرعية وضمانة كل اللبنانيين ولم يكن هو من اتخذ قرار "المشاغلة" أو الحرب، وليس دوره تأمين الحماية لعناصر في تنظيمات أمنية وعسكرية خارج الشرعية، اختارت ان تشن حربا من لبنان.هذه العناصر مسؤولة عن افعالها والنتائج وهذا ما أخذته على عاتقها من دون الرجوع لأحد.الدولة ليست "À la carte" والسيادة ليست انتقائية".