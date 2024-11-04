لقاء في مجلس النواب بحث في خطة التعليم

عقد لقاء في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب بين رئيس لجنة التربية حسن مراد واعضاء من اللجنة مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي. وتم عرض لخطة التعليم. (الوكالة الوطنية للإعلام)

Advertisement