Advertisement

لبنان

لقاء في مجلس النواب بحث في خطة التعليم

Lebanon 24
04-11-2024 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1273110-638663274512796926.jpg
Doc-P-1273110-638663274512796926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد لقاء في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب بين رئيس لجنة التربية حسن مراد واعضاء من اللجنة مع وزير التربية في حكومة  تصريف الاعمال عباس الحلبي. وتم عرض لخطة التعليم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدارس تفتح ابوابها اليوم.. التعليم أولوية والبحث مستمر في الاقتراحات
lebanon 24
04/11/2024 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي قائد الجيش العماد جوزف عون في عين التينة
lebanon 24
04/11/2024 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي: أي تحرك للامتناع عن مباشرة التعليم سيلحق ضررا بالغا في التعليم الرسمي
lebanon 24
04/11/2024 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لتحرير المدارس كي تتأمّن التربية والتعليم لأطفالنا وأجيالنا الطالعة
lebanon 24
04/11/2024 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24

النواب

التعليم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:51 | 2024-11-04
08:01 | 2024-11-04
09:30 | 2024-11-04
09:26 | 2024-11-04
09:25 | 2024-11-04
09:20 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24