بسربين من المسيّرات.. "الحزب" استهدف مستوطنتين إسرائيليتين

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أعلن حزب الله في بيان أنّه شنّ عند الساعة 08:30 من مساء أمس الأحد هجوما جويا بسربٍ من المسيرات الانقضاضيّة على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة المنارة وأصابت أهدافها ‏بدقة.‏وأعلن في بيان آخر أنّه شنّ عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الإثنين هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح وأصابت أهدافها ‏بدقة.