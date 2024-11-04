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لبنان

بسربين من المسيّرات.. "الحزب" استهدف مستوطنتين إسرائيليتين

Lebanon 24
04-11-2024 | 07:35
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أعلن حزب الله في بيان أنّه شنّ عند الساعة 08:30 من مساء أمس الأحد هجوما جويا بسربٍ من المسيرات الانقضاضيّة على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة المنارة وأصابت أهدافها ‏بدقة.‏
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وأعلن في بيان آخر أنّه شنّ عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الإثنين هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح وأصابت أهدافها ‏بدقة.
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