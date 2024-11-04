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لبنان
توقيف مطلوب في عمشيت... ما يزرعه في منزله لا يخطر على البال (صورة)
Lebanon 24
04-11-2024
|
08:35
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تجارة وترويج المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة التي وضعتها لمكافحة تلك الآفة على كافة الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام شخص بزراعة نباتات الماريجوانا وبيع بذورها في منزله الكائن في بلدة عمشيت، ويدعى: - م. م. (من مواليد عام 1983، لبناني)
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بعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت دوريّات المكتب من توقيفه في البلدة المذكورة، وضبطت كميّات من نباتات الماريجوانا، والأدوات المستخدمة في زراعتها، وذلك داخل منزله وداخل خيمة استحدثها خارج منزله لهذه الغاية. كما ضُبط مادّة مشبوهة يقوم بتصنيعها، إضافة إلى كميّة من مادّة الماريجوانا والحشيشة الجاهزة، وثلاثة مَوازين حسّاسة، ومبلغ مالي.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة زرع نبتة الماريجوانا وبيع بذورها، وبأن شخصًا يُدعى: (ع. م. من مواليد عام 1959، لبناني) يقوم بإرشاده على تقنيّات الزّراعة وتزويده بالبذور.
جرى ختم المكان بالشّمع الأحمر، وحُجِزَت سيّارة المشتبه فيه.
كذلك، تمكّن عناصر المكتب المذكور، من توقيف (ع. م.) في محلّة ضبيّة، واعترف بما نُسِبَ إليه.
أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات القضاء المختص.
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