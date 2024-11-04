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لبنان

في بلدة لبنانية.. "صاروخ موجّه" يستهدف سيارة!

Lebanon 24
04-11-2024 | 11:49
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء الإثنين، بأنّ طائرة مُسيرة مُعادية استهدفت عند الساعة الـ6 من مساء اليوم، سيارة في بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل.
 
وذكرت الوكالة أن العملية جرى تنفيذها بواسطة صاروخ مُوجّه.
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