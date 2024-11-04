في بلدة لبنانية.. "صاروخ موجّه" يستهدف سيارة!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء الإثنين، بأنّ طائرة مُسيرة مُعادية استهدفت عند الساعة الـ6 من مساء اليوم، سيارة في بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل.

وذكرت الوكالة أن العملية جرى تنفيذها بواسطة صاروخ مُوجّه.