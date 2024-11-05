"التيار" يستغل الفرصة: عون اولا

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من الواضح ان ما حصل في البترون من خلال الابرار الاسرائيلي واختطاف مواطن لبناني اعطى فرصة سياسية واعلامية لـ"التيار الوطني الحر" من اجل الهجوم على قائد الجيش العماد جوزيف عون.وكان لافتا أن النشطاء العونيين هاجموا عون بشكل علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما ان خطابهم المعارض لعون تناقض مع خطابهم السابق الذي حمّل "حزب الله" مسؤولية الحرب.وترى المصادر ان اولوية رئيس "التيار" النائب جبران باسيل هي انهاء حظوظ قائد الجيش الرئاسية وعليه فإن تجاوز بعض التوجهات الاعلامية والسياسية من اجل تحقيق هذا الهدف، امر مشروع".كذلك قال مرجعٌ سياسيّ إنّ الحملة التي تُشنّ على قائد الجيش هدفها واضح وهو عدم رغبة بعض الكتل النيابية بالتجديد له، وايضا ابعاده عن السباق الرئاسي.