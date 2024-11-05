تراجع في أسعار المحروقات.. ماذا عن سعر قارورة الغاز؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 16 ألف ليرة، والمازوت 6 ألاف ليرة فينما ارتفع سعر قارورة الغاز 16 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.453.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.493.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.309.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.048.000 ليرة لبنانية