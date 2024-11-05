في ثكنة دوفيف... "حزب الله" استهدف تجمعًا لقوات العدو

أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عند الساعة 9:00 من صباح اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.

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