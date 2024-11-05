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لبنان

غالانت: قادرون على فرض شروطنا على "حزب الله"

Lebanon 24
05-11-2024 | 03:26
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي في "موقف متفوّق" في لبنان، وعليه فله الحق بفرض شروطه.

وأضاف خلال حديثه له مع صحيفة "فايننشال تايمز": "إنجازاتنا تضعنا في موقف قوي لمطالبة حزب الله بأن يقوم بالدفع بقواته بعيداً كما نريد لشمال نهر الليطاني".
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وأكّد "أننا لا يمكننا وفق منطلقاتنا أن نقبل بأي وجود عسكري إيراني في سوريا المجاورة لنا".

وتابع: "نحن بحاجة إلى وقف نقل السلاح من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان إلى يد حزب الله".

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