غالانت: قادرون على فرض شروطنا على "حزب الله"

Advertisement

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي في "موقف متفوّق" في لبنان، وعليه فله الحق بفرض شروطه.وأضاف خلال حديثه له مع صحيفة "فايننشال تايمز": "إنجازاتنا تضعنا في موقف قوي لمطالبة حزب الله بأن يقوم بالدفع بقواته بعيداً كما نريد لشمال نهر الليطاني".وأكّد "أننا لا يمكننا وفق منطلقاتنا أن نقبل بأي وجود عسكري إيراني في سوريا المجاورة لنا".وتابع: "نحن بحاجة إلى وقف نقل السلاح من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان إلى يد حزب الله".