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لبنان
بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي... وزير المالية يصدر قرارين
Lebanon 24
05-11-2024
|
08:11
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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان ،"انه بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتلافيا لأي غرامات عن التأخير تفرض على المكلفين ، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل.
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قضى الأول "بالتمديد لغاية 29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
والثاني، قضى بالتمديد لغاية29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
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