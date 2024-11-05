الراعي استقبل سفير أرمينيا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان.



وتم عرض الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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