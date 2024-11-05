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لبنان

انزلاق شاحنة يعيق حركة المرور على أوتوستراد المتن السريع

Lebanon 24
05-11-2024 | 11:45
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تسبب انزلاق شاحنة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه منطقة بصاليم بأضرار مادية فقط، حيب التحكم المروري، فيما شهدت المحلة كثافة مرورية ملحوظة جراء الحادث.
 
ويعمل دراج من مفرزة سير الجديدة حالياً على تنظيم حركة السير ومعالجة الوضع لتخفيف الازدحام.
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