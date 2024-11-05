على متن طائرة "إيل-76".. 100 مواطن روسي يغادر لبنان

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وهبطت الطائرة التابعة لوزارة الطوارئ في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو، وعلى متنها 100 مواطن روسي.وكانت الطائرة نفسها قد أوصلت بعد ظهر اليوم 19 طنا من المساعدات الإنسانية إلى بيروت.هذه هي الرحلة الثانية من نوعها إلى لبنان، إذ قامت الرحلة الأولى يوم 3 تشرين الأول بإيصال 33 طنا من المساعدات الإنسانية إلى بيروت، ونقل 60 مواطنا روسيا من بيروت إلى أرض الوطن. (روسيا اليوم)