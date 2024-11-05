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لبنان

على متن طائرة "إيل-76".. 100 مواطن روسي يغادر لبنان

Lebanon 24
05-11-2024 | 12:25
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وصل 100 مواطن روسي إلى البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعربوا عن رغبتهم في مغادرة لبنان، على متن طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

وهبطت الطائرة التابعة لوزارة الطوارئ في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو، وعلى متنها 100 مواطن روسي.
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وكانت الطائرة نفسها قد أوصلت بعد ظهر اليوم 19 طنا من المساعدات الإنسانية إلى بيروت.

هذه هي الرحلة الثانية من نوعها إلى لبنان، إذ قامت الرحلة الأولى يوم 3 تشرين الأول بإيصال 33 طنا من المساعدات الإنسانية إلى بيروت، ونقل 60 مواطنا روسيا من بيروت إلى أرض الوطن. (روسيا اليوم) 
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