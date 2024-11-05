مهمات الدفاع المدني منذ الصباح حتى الساعة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم في بيان عن مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح الثلاثاء الواقع في ٥-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وجاء في نشرة المهمات:

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* محافظة جبل لبنان:



قضاء الشوف



الجية



- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني عملت فرق البحث والإنقاذ على انتشال جثمان شهيدة وسحب ٧ جرحى من تحت الأنقاض وتولت جهات اخرى نقلهم إلى المستشفى.



* ضاحية بيروت الجنوبية:



- إعادة فتح الطريق على دوار الكفاءات جراء تعرضه لغارة إسرائيلية امس.



* محافظة النبطية:



- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة كفرجوز.



* محافظة الجنوب:



جويا



- إخماد حريق منزل ومحلات في بلدة جويا.



بيوت السيّاد



- انتشال جثامين ٧ شهداء ونقلهم إلى مستشفى جبل عامل، واستمرار عمليات البحث عن شهيد تحت الأنقاض.



مفترق العباسية



- إهماد حريق مبنى قرب مدرسة القسطل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.



* محافظة بعلبك



طليا



- انتشال جثامين ٣ شهداء وسحب جريح من تحت الأنقاض. توازياً إخماد حريق سيارة في الموقع المستهدف.



* محافظة البقاع



المصنع



- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض، ونقل أحدهم الى مستشفى تعنايل والجريحين الآخرين الى مستشفيات داخل الأراضي السورية.



سعدنايل



- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى.



خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.