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لبنان

مهمات الدفاع المدني منذ الصباح حتى الساعة

Lebanon 24
05-11-2024 | 15:22
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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم في بيان عن مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح الثلاثاء الواقع في ٥-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
 
وجاء في نشرة المهمات:
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* محافظة جبل لبنان:

 قضاء الشوف

الجية

-  على أثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني عملت فرق البحث والإنقاذ على انتشال جثمان شهيدة وسحب ٧ جرحى من تحت الأنقاض وتولت جهات اخرى نقلهم إلى المستشفى.

* ضاحية بيروت الجنوبية:

- إعادة فتح الطريق على دوار الكفاءات جراء تعرضه لغارة إسرائيلية امس.

* محافظة النبطية:

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة كفرجوز.

* محافظة الجنوب:

 جويا

- إخماد حريق منزل ومحلات في بلدة جويا.

 بيوت السيّاد

- انتشال جثامين ٧ شهداء ونقلهم إلى مستشفى جبل عامل، واستمرار عمليات البحث عن شهيد تحت الأنقاض.

 مفترق العباسية

- إهماد حريق مبنى قرب مدرسة القسطل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.

* محافظة بعلبك

 طليا

- انتشال جثامين ٣ شهداء وسحب جريح من تحت الأنقاض. توازياً إخماد حريق سيارة في الموقع المستهدف.

* محافظة البقاع

 المصنع

- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض، ونقل أحدهم الى مستشفى تعنايل والجريحين الآخرين الى مستشفيات داخل الأراضي السورية. 

 سعدنايل

- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى. 

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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