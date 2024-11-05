مهمات الدفاع المدني منذ الصباح حتى الساعة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم في بيان عن مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح الثلاثاء الواقع في ٥-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وجاء في نشرة المهمات:
* محافظة جبل لبنان:
قضاء الشوف
الجية
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني عملت فرق البحث والإنقاذ على انتشال جثمان شهيدة وسحب ٧ جرحى من تحت الأنقاض وتولت جهات اخرى نقلهم إلى المستشفى.
* ضاحية بيروت الجنوبية:
- إعادة فتح الطريق على دوار الكفاءات جراء تعرضه لغارة إسرائيلية امس.
* محافظة النبطية:
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة كفرجوز.
* محافظة الجنوب:
جويا
- إخماد حريق منزل ومحلات في بلدة جويا.
بيوت السيّاد
- انتشال جثامين ٧ شهداء ونقلهم إلى مستشفى جبل عامل، واستمرار عمليات البحث عن شهيد تحت الأنقاض.
مفترق العباسية
- إهماد حريق مبنى قرب مدرسة القسطل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.
* محافظة بعلبك
طليا
- انتشال جثامين ٣ شهداء وسحب جريح من تحت الأنقاض. توازياً إخماد حريق سيارة في الموقع المستهدف.
* محافظة البقاع
المصنع
- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض، ونقل أحدهم الى مستشفى تعنايل والجريحين الآخرين الى مستشفيات داخل الأراضي السورية.
سعدنايل
- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى.
خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.