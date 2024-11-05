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لبنان

غارات إسرائيلية عنيفة تهزّ الجنوب.. هذه البلدات تحت القصف

Lebanon 24
05-11-2024 | 15:39
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة التاسعة والنصف من مساء اليوم غارة جوية مستهدفا مدينة الخيام وملقيا صاروخين ارتجاجيين احدث دويهما انفجارا هائلا تردد صداهما في معظم مناطق الجنوب، حسب مندوبة "لبنان24".
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وقرابة العاشرة الا ثلث مساء تعرضت بلدة تبنين لغارة جوية، كما تعرضت بيت ياحون وكونين لقصف مدفعي عنيف.
كذلك، طاول القصف اطراف يحمر الشقيف وارنو.
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