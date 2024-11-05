غارات إسرائيلية عنيفة تهزّ الجنوب.. هذه البلدات تحت القصف

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة التاسعة والنصف من مساء اليوم غارة جوية مستهدفا مدينة الخيام وملقيا صاروخين ارتجاجيين احدث دويهما انفجارا هائلا تردد صداهما في معظم مناطق الجنوب، حسب مندوبة "لبنان24".وقرابة العاشرة الا ثلث مساء تعرضت بلدة تبنين لغارة جوية، كما تعرضت بيت ياحون وكونين لقصف مدفعي عنيف.