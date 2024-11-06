مقاومة من نوع آخر على ارض الجنوب

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سطّر اهالي عدد من القرى الجنوبية بطولات مقاومة من نوع آخر بعيداً عن السلاح والدمار والعدوان والقتلى، ففي القرى الصامدة عند الشريط الحدودي نوع آخر من المقاومة التي تؤكد تشبث اللبناني بارضه على الرغم من كل الصعاب.فقد أشارت المعلومات الواردة من هناك ان مدارس قرى الشريط الحدودي والتي لم يغادرها اهلها بتاتاً فتحت ابوابها، وبدأت منذ أيام بالتعليم حضورياً وعن بعد لا سيما في رميش وحاصبيا.ولفتت المعلومات الى ان قراراً صارماً صدر عن مدراء المدارس في هذه المنطقة للاساتذة والطلاب بالالتحاق بمدارسهم وصفوفهم على الرغم من كل ما يجري من حولهم، على ان يكون التعليم الحضوري لمدة 3 ايام في الاسبوع فيما يتم التعليم عن بعد في اليومين المتبقيين.