محفوظ كشف عن مئات الاطنان من المساعدات المجمعة في المطار

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أدلى رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ بتصريح قال فيه: "في معلومات موثوقة من مصادر مطلعة ابلغتها للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، أن مئات الأطنان من المساعدات الغذائية والدوائية وغيرها أرسلتها المملكة العربية السعودية الى النازحين لا زالت مجمعة في المدرج الغربي للمطار تحت الشمس والعوامل الطبيعية".اضاف: "والسؤال، فيما يشكو غالبية النازحين من عدم وصول المساعدات اليهم، فهذا يعني اهمالا مقصودا او غير مقصود، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر وتوسيع اللجنة المشرفة على الإغاثة الى مشاركة ممثلي مراكز الايواء والمشرفين عليها، إضافة الى المؤسسة العسكرية خصوصا وان البعض يؤكد جازما بأن قسما هاما من الطحين العراقي تمّ بيعه وكذلك بعض المساعدات التي وصلت من الإمارات العربية المتحدة".ختم: "إن غياب المساءلة يفتح المجال امام الفساد ولذلك يطلب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في لبنان الى كل وسائل الإعلام على اختلافها بأن تذهب الى مدرج المطار الغربي وتصور وتحقق وتكشف الحقيقة الى كل اللبنانيين. كما يطالب المدعي العام التمييزي بالتدخل المباشر".