قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ... إليكم ما كشفه "حزب الله"

كما أشار في بيان آخر إلى أنّه "استهدف منزلًا يتحصّن فيه مجموعة من جنود جيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه، وأصابه إصابة مباشرة ما أدى إلى مقتل وجرح من فيه".

Advertisement

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف دبابة ميركافا في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".