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لبنان

دريان دعا إلى مؤازرة ميقاتي في المساعي الديبلوماسية لوقف الحرب

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:08
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أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمام زواره "أن وحدة اللبنانيين الداخلية ستبقى عصية في وجه العدوان ومحصنة بتماسكهم وتلاحمهم وستبقى هي الأداة الفعالة لتفشيل وإسقاط مخططات العدو إزاء لبنان"، ودعا إلى "المزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذه النيات الخبيثة في إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية". 
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وحذر المفتي دريان من "النيات العدوانية التي تترافق مع تهديدات العدو ضد لبنان"، وقال:"ان حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني اليوم على الشعب اللبناني في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت وسائر المناطق اللبنانية وعلى الفلسطينيين في غزة  لن تطفئ شعلة الصمود ضد عدوانه بل ستزيد الشعب اللبناني والفلسطيني قوة وعزيمة ومناعة".
 
ودعا الى "الوقوف إلى جانب الحكومة وتأييد رئيسها نجيب ميقاتي ومؤازرته في الأسس التي يعتمدها وفي المساعي الديبلوماسية التي يبذلها من أجل وقف الحرب والعدوان الصهيوني على سائر المناطق اللبنانية".
 
أضاف:"دار الفتوى تثمن المبادرات الخيرية والاجتماعية والإغاثية وتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة لأهلنا النازحين من اللبنانيين والأشقاء العرب والدول الصديقة لنجدة إخوانهم المنكوبين من الإرهاب الصهيوني الوحشي".
 
وطالب القوى السياسية ب"التلاقي على كلمة سواء ضمن تسوية تاريخية تؤمن ولو الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني".
 
واستقبل دريان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد والقنصل محمد الجوزو. وبعد اللقاء، تحدث عربيد عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مشيرًا إلى أن الوضع يزداد صعوبة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على البلاد.
كما استقبل القنصل العام لجمهورية مصر العربية محمد المشد وبحث معه في الشؤون العامة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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