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لبنان
بعد انتشار فيديو يُظهر شاحنات محملة بالمساعدات في جعيتا.. هذا ما قالته البلدية
Lebanon 24
06-11-2024
|
09:43
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أصدرت بلدية جعيتا، بيانا توضيحيا بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شاحنات محملة بالمساعدات.
وأوضح البيان "أن الشاحنات التي ظهرت في الصورة لا تعود إلى بلدية جعيتا ولا تخص النازحين الموجودين في المنطقة".
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وأوضح رئيس بلدية جعيتا وليد بارود، "أن الشاحنات هي شاحنات خاصة في مكان آخر، وتم إيقافها بشكل موقت على طريق مغارة جعيتا بسبب ضيق أماكن الوقوف في المنطقة التي كانت متوجهة إليها".
وأضاف بارود:" أن هذه الشاحنات لم تكن مخصصة للمنطقة أو للنازحين في جعيتا"، وأكد "أن الإيقاف كان لمجرد الحاجة إلى مكان مناسب لركنها، وليس كما تم تداوله على وسائل التواصل"
وأكد بارود أن "لا صحة لما يتم تداوله حول ارتباط الشاحنات بالمساعدات المقدمة للنازحين في المنطقة أو بتوزيع مساعدات في جعيتا". (الوطنية للإعلام)
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