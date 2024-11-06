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لبنان

بالصواريخ... "حزب الله" قصف 3 مستوطنات إسرائيليّة

Lebanon 24
06-11-2024 | 09:51
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مستوطنات غورن وروش بينا وبار يوحاي بصليات صاروخية".
 
 
 
 
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