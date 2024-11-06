البقاع ينزف.. شهداء بالعشرات جرّاء غارات إسرائيل!

كثّف العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع - شرق لبنان، حيث استهدف العديد من المناطق هناك.

أين تركزت الغارات؟

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ميدانياً، فإن الغارات الإسرائيلية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تم تنفيذ أكثر من 8 غارات عنيفة استهدفت حارة حريك، حي الأبيض، المعمورة، برج البراجنة، الليلكي - المريجة.

أما في البقاع، فقد استهدفت الغارات بلدات القصر، سرعين، الناصرية، طاريا، بريتال، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء.

بدورها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تم استهداف معبر قلد السبع - شمال غرب الهرمل على الحدود مع سوريا، في ظل تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء الهرمل.

ووفقاً للمعلومات، فإن عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على البقاع، اليوم الأربعاء، تجاوز الـ30 شهيداً بينما تخطّى عدد الجرحى الـ35.