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لبنان

جعجع هنأ ترامب: كلي ثقة بأن الدعم الأميركي للبنان سيستمر

Lebanon 24
06-11-2024 | 11:37
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هنأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الاربعاء، الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بفوزه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي منشور عبر منصة "أكس"، كتب جعجع: "كلي ثقة بأن الدعم الأميركي الثابت للبنان ومؤسساته الدستورية وسيادته واستقلاله وقيام دولته الفعلية سيستمر، كما عهدناه".
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وتابع: "أتقدم بالتهنئة أيضا من الشعب الأميركي لتعّقه بأهداف العملية الديموقراطية التي تشكل الفيصل في التغيير والتجديد وديمومة المؤسسات الأميركية، خصوصا أننا نتقاسم والشعب الأميركي المفاهيم والقيم نفسها دفاعا عن إنسان آمن وحر ومستقل".
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