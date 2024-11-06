البخاري في اليرزة: السعودية ستواصل دعم المؤسسة العسكرية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه باليرزة اليوم الاربعاء، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري.



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خلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وفي السياق، أكد البخاري "مواصلة دعم السعودية للمؤسسة العسكرية".