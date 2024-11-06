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لبنان

البخاري في اليرزة: السعودية ستواصل دعم المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
06-11-2024 | 11:55
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التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه باليرزة اليوم الاربعاء، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري.
 
 
 
خلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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وفي السياق، أكد البخاري "مواصلة دعم السعودية للمؤسسة العسكرية".
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