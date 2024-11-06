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لبنان

عدد شهداء الغارات على البقاع وبعلبك يرتفع.. "الصحة" تُعلن الحصيلة الجديدة

Lebanon 24
06-11-2024 | 16:15
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن حصيلة غير نهائية لسلسلة غارات العدو الإسرائيلي على البقاع وبعلبك كالآتي:

- تمنين التحتا: شهيدان وثلاثة جرحى. 
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- حي الشيقان بعلبك: 9 شهداء و 15 جريحا. 

- الرام: 3 شهداء. 

- الشرقي: شهيدان وجريحان

- الشواغير: شهيد و5 جرحى. 

- العين: 5 شهداء و4 جرحى

- الأنصار: 6 جرحى

- اوتيل بالميرا: شهيدان وجريح

- الناصرية: 16 شهيدا و17 جريحا. 
وما زالت عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة بحثا عن مفقودين.
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