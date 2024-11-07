صباح اليوم.. زحمة سير خانقة تشهدها هذه الطرقات

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أفادت غرفة التحكم المروري عن تعطل شاحنة وسقوط جزء من حمولتها على الطريق الدولية محلة عاريا صعودا حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة.أما عن وضع الطرقات الاخرى، فقد أشارت غرفة التحكم إلى أنّ حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية المسلك الغربي.كما أشارت إلى أن حركة المرور أيضا كثيفة من النقاش باتجاه انطلياس وصولا الى الزلقا.