Advertisement

لبنان

تعديل موعد تشييع شهداء مجزرة برجا

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1274743-638665707677116823.png
Doc-P-1274743-638665707677116823.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي لحركة أمل - إقليم جبل عامل عن تعديل موعد تشييع شهداء مجزرة برجا المدنيين 16 من أبناء بلدة عين بعال، إلى الساعة 11:30 قبل ظهر اليوم حيث ستقام مراسم التشييع في روضة الزهراء (ع) في مدينة صور، بعدها سيوارون الثرى في جبانة بلدة عين بعال.
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-11-07
04:32 | 2024-11-07
04:30 | 2024-11-07
04:19 | 2024-11-07
04:04 | 2024-11-07
04:03 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24