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أعلن المكتب الإعلامي لحركة أمل - إقليم جبل عامل عن تعديل موعد تشييع شهداء مجزرة برجا المدنيين 16 من أبناء بلدة عين بعال، إلى الساعة 11:30 قبل ظهر اليوم حيث ستقام مراسم التشييع في روضة الزهراء (ع) في مدينة صور، بعدها سيوارون الثرى في جبانة بلدة عين بعال.