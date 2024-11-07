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لبنان

غارات ليلا وفجرا على عيناتا وكونين وحانين ترافقت مع قصف مدفعي

Lebanon 24
07-11-2024 | 04:42
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سجل اعتبارا من الساعة الثانية من بعد منتصف الليل سلسلة غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية واستهدفت بلدتي عيناتا وكونين في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
وقرابة الرابعة والنصف فجرا تعرضت بلدة حانين لغارة جوية معادية وبالتزامن تعرضت بلدات عيناتا وكونين وبيت ياحون لقصف مدفعي متقطع ، وسجل منذ ساعات فجر اليوم رمايات رشاشة من اسلحة ثقيلة مصدرها مواقع العدو واستهدفت بلدة يارون واطرافها من جهة بلدة عين ابل.
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 وتجددت الرمايات الرشاشة قرابة العاشرة من صباح اليوم على احياء بلدة يارون واطرافها مع عين ابل ، فيما قصفت دبابة ميركافا الاحراج المحيطة بالبلدتين، وقرابة العاشرة صباحا تعرضت بلدة شبعا لقصف مدفعي معادي، 

وسجل في الوقت نفسه صوت انفجارات قام بها العدو بين بلدتي رميش وعيتا الشعب.
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