رحمة لبري: انتَ قامة وطنية كبرى

كتب النائب السابق اميل رحمة عبر منصة "اكس":"دولة الرئيس نبيه بري. قلتَ "لمستقبل ويب " ان اهل دير الاحمر قالوا للنازحين من بعلبك نحن الضيوف وانتم أهل المنزل وانا اقول لك "انتَ قامة وطنية كبرى دأبت على التعاطي مع اللبنانيين على اساس انهم اصحاب البيت وانتَ الضيف فيه".

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