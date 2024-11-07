سوريّون قطعوا الطريق في طرابلس... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أهالي الطفل السوري عبد الرزاق مشعل قطعوا الطريق في محلة راس الصخر في طرابلس.

ودعا الأهالي إلى الكشف عن هويّة سائق السيارة الذي صدم الطفل عبد الرزاق وقتله.