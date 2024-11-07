طقس خريفي مستقر ودافئ يسيطر على لبنان

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وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الأحد، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي إلى أمطار غزيرة مترافقة مع رياح ناشطة وعواصف رعدية وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.



-الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بدءا من بعد الظهر.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الأحد، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي إلى أمطار غزيرة مترافقة مع رياح ناشطة وعواصف رعدية وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية.



الجمعة:



غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بدءا من بعد الظهر.



السبت:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إستقرار بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة أحيانا.

الأحد:

قليل الغيوم صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تبدأ بالإنخفاض التدريجي بدءا من الظهر، حيث يتحول الطقس إلى غائم وتتكاثف الغيوم مساء، فتصبح الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تلامس سرعتها الـ 50 كم/س ليلا مع ارتفاع في موج البحر.



-الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 13 الى 21 درجة، في الداخل من 9 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، سيىء على الجبال المتوسطة أحيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.



-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,02

-ساعة غروب الشمس: 16,41