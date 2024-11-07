وزير الدفاع التقى النائب الصمد

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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد. وتم البحث في الشؤون المتعلقة بمؤسسات وزارة الدفاع الوطني وآخر المستجدات في البلاد.