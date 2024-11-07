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لبنان

وزير الدفاع التقى النائب الصمد

Lebanon 24
07-11-2024 | 06:59
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد. وتم البحث في الشؤون المتعلقة بمؤسسات وزارة الدفاع الوطني وآخر المستجدات في البلاد.
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