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لبنان

بيان للجيش عن "غارة صيدا"... إليكم ما أعلنه

Lebanon 24
07-11-2024 | 08:21
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أعلن الجيش عبر "إكس"، أنّ "العدوّ الإسرائيلي استهدف سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي - صيدا ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة 3 عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور".
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