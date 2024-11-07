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لبنان
"اليونيفيل" تُصدر بياناً بعد "غارة صيدا"... هذه تفاصيله
Lebanon 24
07-11-2024
|
08:55
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صدر عن "اليونيفيل" البيان التالي:
بعد ظهر اليوم، كانت قافلة تابعة لقوات اليونيفيل، تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثا إلى لبنان، تمر عبر صيدا عندما وقع هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب منها.
أصيب خمسة من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، وجرى علاجهم على الفور من قبل الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوب لبنان.
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كما أكّد الجيش اللبناني إصابة ثلاثة من جنوده عند نقطة التفتيش التابعة للجيش اللبناني والقريبة من موقع الغارة.
نذكر جميع الأطراف بالتزامها بتجنب الأعمال التي تعرض قوات حفظ السلام أو المدنيين للخطر.
يجب حل الخلافات على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف.
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